Путин рассказал, как оценивает встречу с Трампом на саммите G20

Президент РФ Владимир Путин считает встречу с президентом США Дональдом Трампом в Осаке хорошей возможностью продолжить диалог после саммита в Хельсинки.

О деталях двусторонней встречи глав двух государств сообщает ТАСС.

Напомним, до ее начала Путин и Трамп уже успели пообщаться. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время краткого общения «на ногах» не обсуждали никаких вопросов, они только поприветствовали друг друга, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня в Осаке стартовал саммит G20, который продлится два дня.



