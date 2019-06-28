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Путин рассказал, как оценивает встречу с Трампом на саммите G20

08:14, 28.06.2019
Путин рассказал, как оценивает встречу с Трампом на саммите G20
Фото: скриншот twitter.com/Ruptly

Президент РФ Владимир Путин считает встречу с президентом США Дональдом Трампом в Осаке хорошей возможностью продолжить диалог после саммита в Хельсинки.

О деталях двусторонней встречи глав двух государств сообщает ТАСС.

Напомним, до ее начала Путин и Трамп уже успели пообщаться. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время краткого общения «на ногах» не обсуждали никаких вопросов, они только поприветствовали друг друга, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня в Осаке стартовал саммит G20, который продлится два дня.

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