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Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет пост

00:38, 28.06.2019
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет пост
Фото: flickr.com

Главный директор по дизайну американской компании Apple Джонатан (Джони) Айв уходит в отставку. Он занимал этот пост с 2015 года.

Айв покинет свой пост до конца года и затем создаст собственную компанию LoveFrom. Главой командой дизайнеров станет операционный директор Джефф Уильямс, сообщается на сайте Apple.

Джони Айв работает в Apple с конца 1990-х годов. Он был дизайнеров таких продуктов компании, как MacBook, MacBook Pro (Unibody), iPod, iPhone, iPad.

Ранее СМИ сообщили, что Apple хочет перенести часть производств из Китая.

Технологии
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