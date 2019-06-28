Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет пост

Главный директор по дизайну американской компании Apple Джонатан (Джони) Айв уходит в отставку. Он занимал этот пост с 2015 года.

Айв покинет свой пост до конца года и затем создаст собственную компанию LoveFrom. Главой командой дизайнеров станет операционный директор Джефф Уильямс, сообщается на сайте Apple.



Джони Айв работает в Apple с конца 1990-х годов. Он был дизайнеров таких продуктов компании, как MacBook, MacBook Pro (Unibody), iPod, iPhone, iPad.



Ранее СМИ сообщили, что Apple хочет перенести часть производств из Китая.