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Nikkei: Apple хочет перенести часть производств из Китая

00:56, 20.06.2019
Nikkei: Apple хочет перенести часть производств из Китая
Фото: commons.wikimedia.org

Американская компания Apple обратилась к своим крупнейшим поставщикам — Foxconn, Pegatron, Wistron и т. д. — с просьбой оценить возможные последствия вывода 15—30% производства из Китая в Индию, Вьетнам, Индонезию и Малайзию.

По данным агентства Nikkei, возможный вывод производств связан с торговой войной между США и Китаей. При этом отмечается, что даже если страны смогут урегулировать конфликт, то Apple не изменит своих планов.

Отмечается, что перевод производства в конкретную страну может занять до полутора лет.

Ранее руководство Huawei выступило против того, чтобы Пекин предпринимал меры относительно Apple в ответ на решение США внести китайскую компанию в черный список.

Технологии
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