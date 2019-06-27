Путин сократил количество генеральских должностей в СК

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о сокращении генеральских должностей в Следственном комитете России.

Согласно документу, число должностей, предусматривающих генеральские звания, сократилось на 21 — с 209 до 188 должностей.

В центральном аппарате СК сокращается одна должность генерал-лейтенанта юстиции и три — генерал-майора юстиции. Из числа генеральских исключены 12 должностей первых заместителей руководителей региональных управлений СК и пяти должностей в следственных управлениях на транспорте и в Главном следственном управлении по СКФО.

Кроме того, 16 должностей руководителей региональных управлений СК и следственных управлений на транспорте переведены с уровня генерал-лейтенанта до генерал-майора.

Ранее Путин сделал генералами замглавы МВД РТ и руководителя Следкома по Кировской области.