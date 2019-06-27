Медведев пообещал полностью решить проблему очередей в детсады

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о намерении полностью решить проблему доступности дошкольного образования в России. По его словам, для детей 3-8 лет детсады доступны уже почти на 100%.

«Доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет к сегодняшнему дню составила 100%, ну точнее 99 с небольшим. Для детей до трех лет этот показатель ниже», — заявил на заседании правительства премьер.

Он заявил, что работа над устранением очередей в детских садах будет вестись, «в том числе и в рамках национальных проектов», передает пресс-служба правительства.

«Важно, чтобы записать ребенка в детский сад было просто и удобно, чтобы родители всегда могли получить полную информацию», — подчеркнул Медведев.

Ранее сообщалось, что правительство России дополнительно направит 4 млрд рублей регионам России на создание новых мест в ясельных группах детских садов.



