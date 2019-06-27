Валерий Лиходей вернулся в УНИКС

Форвард Валерий Лиходей вернулся в УНИКС, подписав контракт по системе «1+1», сообщает официальный сайт казанского клуба.

В прошлом сезоне баскетболист выступал в польском «Анвиле», вместе с которым стал чемпионом Польши. В национальном чемпионате форвард в среднем набирал 11,1 очка (65,4% — в среднем двухочковых, 44,2% трехочковых, 76,3% штрафных), 3,3 подбора и 1,9 результативной передачи.

В Лиге чемпионов ФИБА: 13,3 очка в среднем за игру (66,7% — в среднем двухочковых, 34,1% — трехочковых, 87,1% штрафных), 4,2 подбора и 1,7 результативной передачи.

В казанском клубе Лиходей выступал в сезонах 2014—2016. Последним российским клубом 32-летнего игрока были подмосковные «Химки».