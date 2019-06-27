Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в офисах: «Это Россия»

Основатель крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергей Петров заявил, что не удивлен обысками Следкома в офисах компании. Он подчеркнул, что за последние годы компания заплатила налоги на 30 млрд рублей.

«Проводят действия по кейсу 2014 года. Насколько мне известно, связывают это с выводом средств за рубеж. Неожиданностью для меня не стало — это Россия», — передает слова бизнесмена Forbes.

Он предположил, что действия следователей могут быть связаны с его политической позицией или попыткой рейдерского захвата компании.

«Рольф» по состоянию на 2019 год принадлежит кипрскому трасту, бенефициаром которого является сын Петрова Александр.

Напомним, что сегодня стало известно о проведении обысков в ряде офисов крупнейшего в стране автодилера «Рольф». Представитель компании сообщил, что силовики блокируют доступ к рабочим местам и телефонам и блокируют деятельность фирмы.