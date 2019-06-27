Правительство ограничило хранение пенсионных денег в банках, соблюдающих санкции

Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь нельзя размещать в банках, которые соблюдают антироссийские санкции в отношении российских компаний и отраслей, сообщает РБК.

По закону, резервы ПФР по ОПС можно инвестировать в российские государственные бумаги, размещать на рублевых депозитах или на счетах в иностранной валюте. Банки принимают участие в аукционе на хранение пенсионных денег, а решение о размещении принимает Пенсионный фонд.

Сейчас правительство уточнило требования к этим банкам. Одно из них говорит о том, что средства резервов не могут размещаться в банках, которые придерживаются санкционного режима в отношении отдельных лиц или отраслей. При этом четкого определения того, что понимается под исполнением санкций, в принятом постановлении нет.