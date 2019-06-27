СМИ: стоимость обучения в вузах за год выросла на 15–19%

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в высших учебных заведениях выросла на 15–19% в среднем по стране.

В мае семестр обучения в государственных и муниципальных вузах в среднем по стране стоил 68,9 тыс. рублей. Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тдо 55,2 тыс. рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков считает, что к сентябрю этого года стоимость обучения вырастет на 20%. Подорожание связанос необходимостью удерживать зарплаты преподавателей на уровне 200% от средних по региону в соответствии с майскими указами президента.

«Кроме того, число бюджетных мест снижается, а абитуриентов, наоборот, становится больше. Это создает повышенный спрос на платное обучение, тут чисто экономический механизм», — пояснил эксперт.

Ранее СМИ сообщили о сокращении числа бюджетных мест в вузах к 2024 году.