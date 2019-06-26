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На Урале суд впервые оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в соцсети

10:31, 26.06.2019
На Урале суд впервые оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в соцсети
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Жителя Свердловской области оштрафовали на 5 тысяч рублей за гомофобный комментарий в соцсети, такое решение принял Сысертский районный суд региона.

В Свердловской области такое решение принято судом впервые, сообщает «РИА Новости». Представитель Сысертского районного суда пояснила, что мужчина оставил комментарий под видео в соцсети. Эксперты провели лингвистическую экспертизу, которая признала комментарий гомофобным.

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