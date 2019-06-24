Ведущий ТВЦ Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции «Говорит Москва»

Тележурналист Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции «Говорит Москва».

«Друзья, хочу сообщить, что я с завтрашнего дня начинаю работать главным редактором радиостанции «Говорит Москва». Я принял это предложение и благодарен тем, кто в меня верит», — написал Бабаян на своей странице в Twitter.



Тележурналист отметил, что Сергей Доренко сделал эту станцию самым ярким радио страны.



Напомним, что Доренко занимал должность главного редактора радио «Говорит Москва» с 2014 года. Он скончался 9 мая во время езды на мотоцикле. Причиной смерти стал разрыв аорты.

Роман Бабаян — российский тележурналист и репортер, лауреат премии «Тэфи». Является ведущим программы «Право голоса» на телеканале ТВЦ.

