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В Башкирии мужчина напал с ножом на людей, трое погибли

00:40, 24.06.2019
В Башкирии мужчина напал с ножом на людей, трое погибли
Фото: publicdomainpictures.net

В одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии мужчина с ножом напал на людей, сообщили «Реальному времени» в МВД по региону.

После поступления сообщения в полицию на место ЧП выехал экипаж патрульно-постовой службы. По прибытии на улице сотрудники ППС обнаружили местного жителя, который ходил по улице с ножом, лопатой и в окровавленной одежде. Полицейские потребовали от мужчины бросить нож, однако он, размахивая оружием, бросился на них. Предупредительный выстрел не остановил нападавшего и тогда его двумя пулями ранили в ногу.

При осмотре ближайших домов были найдены убитыми сестра нападавшего, а также двое соседей — супруги. С ножевыми ранениями за медпомощью обратились еще двое жителей деревни. Сам нападавший скончался.

Источник «Реального времени» сообщил, что по предварительным данным ранее мужчина состоял на учете у психиатра.

    Происшествия Башкортостан
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