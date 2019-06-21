Совет директоров «Татнефти» рекомендовал направить на дивиденды 197,5 млрд рублей

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Совет директоров ПАО «Татнефть» рекомендовал собранию акционеров направить на выплаты дивидендов по итогам 2018 года 100% от полученной чистой прибыли по РСБУ с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев. Об этом заявил на годовом собрании акционеров «Татнефти» в Альметьевске генеральный директор компании Наиль Маганов.



«По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году компанией сформирована чистая прибыль по отчетности РСБУ в сумме 197 млрд 518 млн рублей», — сказал Наиль Маганов.

Он отметил, что ранее были начислены промежуточные дивиденды в размере 122 млрд рублей.

Кроме того, совет директоров рекомендовал акционерам назначить 5 июля в качестве даты, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

Ранее сообщалось, что в I квартале 2019 года «Татнефть» увеличила чистую прибыль на 43% до 60,15 млрд рублей.

