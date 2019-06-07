По итогам первого квартала «Татнефть» нарастила чистую прибыль до 60,2 млрд рублей

Фото: пресс-служба «Татнефти»

В первом квартале 2019 года «Татнефть» увеличила чистую прибыль на 43%, таким образом, она составила 60,15 млрд рублей. Информация размещена на официальном портале центра раскрытия корпоративной информации.

В материалах «Татнефти» указано, что основным фактором увеличения чистой прибыли стал рост выручки, частично компенсированный ростом расходов по налогам, кроме налога на прибыль. Выручка увеличилась в 1,2 раза до 227,32 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в мае «Татнефть» добыла 2 557 тысяч тонн нефти. По итогам первых пяти месяцев компания нарастила добычу на 3,4% — до 12,3 млн тонн.

За пределами республики в мае добыто 27,2 тысячи тонн (за пять месяцев — 136,3 тысячи тонн). Добыча сверхвязкой нефти в мае составила 230 тысяч тонн (с начала года — 1001,1 тысячи тонн).

