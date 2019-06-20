Путин: «Ни одна спецслужба не имеет отношения к Прямой линии»

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на комментарий «Прямая линия — это шоу спецслужб».

— Увидел сейчас бегущую строку, что «Прямая линия — это шоу спецслужб». Уверяю, что ни одна спецслужба не имеет отношения к Прямой линии. Это прямая работа со страной, с выявлением узких мест, работа по поиску решений, — прокомментировал высказывание Путин.

Напомним, ранее в рамках Прямой линии президент РФ Владимир Путин обратил внимание на дело журналиста Ивана Голунова, точнее, на деятельность правоохранительных органов, которая вызвала много вопросов.

Текстовая трансляция Прямой линии с Путиным идет здесь.

