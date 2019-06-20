Путин: правительство и регионы должны проработать систему строительства школ и детсадов

Президент РФ Владимир Путин рассказал во время Прямой линии, что страна скоро столкнется с проблемами в сфере строительства социальной инфраструктуры. Переход на проектное финансирование переложит бремя финансирования этой сферы с потребителей на государство.

Глава государства считает, что сейчас правительство и региональные власти должны проработать систему строительства школ и детсадов.

«Задача правительства — вместе с регионами России выработать правовую систему, которая бы обеспечила возведение социальной инфраструктуры в жилищном строительстве, и определить источники финансирования этого строительства», — сказал Путин.

Он отметил, что ранее часть денег направлялась застройщиком из тех средств, что заплатили дольщики.

Комментируя конкретный случай в Краснодаре, где вместо запланированных детсада и школы возвели жилые дома, президент отметил ответственность муниципальных властей. Он рекомендовал губернатору посетить микрорайон «Солнечный» и пообщаться с жителями.



Текстовая трансляция Прямой линии с Путиным идет здесь.



