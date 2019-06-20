Путин: «Куда нас ведет банда патриотов из «Единой России»?»

Президент РФ Владимир Путин на Прямой линии решил ответить на вопрос, высветившийся в бегущей строке.

«Куда нас ведет банда патриотов из «Единой России»?» — процитировал глава государства.

Путин считает, что члены партии берут на себя ответственность за принятые решения, ставят своей целью укрепление страны и улучшение жизни людей.

Президент сравнил эту ситуацию с тем, что происходило в стране в 90-е. Он считает, что находившиеся тогда у власти люди так и не взяли на себя ответственность за события того периода. Путин назвал главными «достижениями» того периода развал армии, войну на Кавказе и бедность.



Текстовая трансляция Прямой линии с Путиным идет здесь.



