В Казани к WorldSkills 2019 отремонтируют дороги на 2,6 млрд рублей

В Казани к мировому чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills запланирован ремонт автодорог и внутриплощадочных проездов образовательных учреждений на основных маршрутах передвижения участников и гостей. Всего будет отремонтирован 131 объект на сумму 2,6 млрд рублей.

В настоящее время ремонтные работы выполнены на 50,5%. Параллельно на ремонтируемых объектах наносится разметка из термопластика. Сейчас строительно-монтажные работы идут на 81 объекте, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.



На данный момент ООО «Волга-Автодор» ремонтирует участок улицы Профсоюзной от улицы Баумана до улицы Правобулачной протяженностью 1 480 м, где ремонт выполнен на 70%. Подрядная организация ОАО «Алексеевскдорстрой» ведет работы на 2 участках улицы Николая Ершова.



Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило более 630 млн рублей на подготовку жилья для чемпионата WorldSkills в Казани.

