Опрос: более половины жителей России не пойдут в отпуск этим летом

Около половины россиян (52%) не собираются уходить в отпуск летом текущего года. Об этом сообщается в результатах опроса сервиса по поиску работы и сотрудников Работа.ру.

Согласно исследованию, 32% граждан назвали причину отказа от отдыха тем, что недавно устроились на новую работу. 15% респондентов сказали, что у них нет денег на отпуск, 14% отметили невозможность оставить рабочие дела, 10% не хотят терять зарплату из-за отпуска.

Меньше половины опрошенных (48%) планируют отдых в текущий летний период, передает ТАСС.

Каждый третий (37%) житель России признался, что не был в отпуске больше полугода. Менее шести месяцев назад отдыхали от работы 27% опрошенных. Больше года в отпуске не были 16% россиян, а 9% не отдыхали более 5 лет.

Напомним, в прошлом году треть россиян провели свой летний отпуск дома.