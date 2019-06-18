Аксаков: в России скорее всего не будут легализовывать криптовалюту Facebook

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» высказал мнение, что в России не будут легализовывать криптовалюту Facebook под названием Libra.

«Что касается использования криптовалюты Facebook в качестве платежного инструмента в России на данном этапе — мое мнение, что в нашей стране это будет запрещено», — цитирует его ТАСС.

По словам Аксакова, граждане смогут покупать криптовалюту Facebook на зарубежных финансовых площадках, но в РФ создание таких механизмов будет ограничиваться.

Напомним, о планах компании Марка Цукерберга запустить собственную криптовалюту в 2020-м сообщалось еще в мае. Тогда она упоминалась как GlobalCoin.

Сегодня стало известно, что Facebook решил назвать свою криптовалюту Libra.