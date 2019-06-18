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Президент США сменил главу Пентагона

20:19, 18.06.2019
Президент США сменил главу Пентагона
Фото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп сменил и. о. главы Министерства обороны (Пентагона). Им станет министр Сухопутных войск США Марк Эспер.

Как сообщил американский лидер в Twitter, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан принял решение далее не претендовать на указанную должность.

Ранее Министерство обороны США запретило пользоваться услугами России при космических пусках с 2023 года.

Новые ограничения также введены «в отношении спутников и пусковых установок для предоставления услуг по запуску спутников, однако эти ограничения не будут применяться к пускам, совершенным до 31 декабря 2022 года».

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