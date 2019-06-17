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Рустам Минниханов и Андрей Воробьев попали в список звезд популярного Youtube-шоу Comment out

20:29, 17.06.2019
Рустам Минниханов и Андрей Воробьев попали в список звезд популярного Youtube-шоу Comment out
Фото: tatarstan.er.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Московской области Андрей Воробьева попали в список звезд популярного Youtube-шоу Comment out.

Премьера выпуска состоялась сегодня. Его героями стали юморист Азамат Мусагалиев, а также модель и блогер Мария Миногарова.

По правилам шоу Comment Out на столе перед участниками лежат три карточки: «звезда», «комментарий», «наказание». Участник вытягивает «звезду», которой должен написать случайный комментарий под его последним постом в Instagram. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл, если нет, то выполняет наказание.

Воробьев упоминается в новом выпуске шоу на 22-й минуте, он выпадает в качестве «звезды» Миногаровой. Она решает оставить комментарий под его последним постом в Instagram. Минниханов выпадает в качестве «звезды» Мусагалиеву, который вместо комментария решает выполнить наказание.

ОбществоКультура Татарстан
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