Мусульмане потребовали объяснений от екатеринбургского депутата за слова о мечети вместо храма

Председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов направил депутату Екатеринбургской городской думы седьмого созыва Александру Колесникову (на постере) письмо с обращением по поводу слов политика о мечети вместо храма.

На одном из заседаний рабочей группы по храму святой Екатерины Колесников сказал следующее: «Не будет храма — будут мечети, еще одну Швейцарию получите. Правительство будет работать лучше, освящаемое колокольным звоном».



Артур Мухутдинов отметил, что мусульмане региона «глубоко оскорблены такой провокационной, недопустимой постановкой вопроса».



«Налицо попытка представить мечеть как нечто заведомо нежелательное, негативное, при том что значительную часть населения России составляют мусульмане» — написал Мухутдинов.



«Возмутительно такое противопоставление друг другу православия и ислама, оно, в конечном счёте, ведёт к розни и вражде на почве религии. Высказывание наводит на мысль, что вы ставите под сомнение светский характер российского государства, закрепленный в Конституции» — говорится в обращении на имя депутата, которое опубликовала пресс-служба ДУМ СО.



Напомним, в мае в Екатеринбурге разгорелся конфликт из-за места, где предполагалось строительство нового собора. Планировалось, что он разместится в одном из скверов в центре города.

