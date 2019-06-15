Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

Сегодня, накануне Дня Святой Троицы, православные отмечают родительскую субботу — день поминовения усопших.

По традиции в этот день совершается заупокойное богослужение. Эта служба носит название: «Память, совершаемая всех от века почивших православных христиан, отец и братии наших».

Родительская суббота перед Троицей считается самым древним поминальным днем в христианстве. Традиции предписывают отказаться в этот день от работы и домашних хлопот.

В году семь родительских суббот — Троицкая шестая. Переходящую дату имеют все, кроме одной — усопших воинов ежегодно поминают 9 мая.