Прокуратура обязала экс-чиновницу в Башкирии возместить ущерб от земельных махинаций
В Башкирии суд взыскал 850 тыс. рублей ущерба от земельных махинаций с бывшей управляющей делами Воскресенского сельсовета и ее знакомой.
Поводом для судебного решения стал иск Мелеузовского межрайонного прокурора. Ранее обвиняемые были признаны виновными в мошенничестве и служебном подлоге и осуждены к условному лишению свободы.
Установлено, что в период с 2011 по 2016 год сообщницы обеспечили незаконное выделение 2,4 гектара земли себе и родственникам, изготавливая поддельные выписки. Впоследствии участки перепродавались третьим лицам под застройку.
Ущерб от действий преступниц составил около 900 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе прокуратуры РБ.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
Напомним, ранее в Башкирии задержали руководителя ООО «КилСтройИнвест» по подозрению в хищении 2 млрд рублей у дольщиков.Общество Башкортостан
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