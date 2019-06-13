Прокуратура обязала экс-чиновницу в Башкирии возместить ущерб от земельных махинаций

В Башкирии суд взыскал 850 тыс. рублей ущерба от земельных махинаций с бывшей управляющей делами Воскресенского сельсовета и ее знакомой.

Поводом для судебного решения стал иск Мелеузовского межрайонного прокурора. Ранее обвиняемые были признаны виновными в мошенничестве и служебном подлоге и осуждены к условному лишению свободы.

Установлено, что в период с 2011 по 2016 год сообщницы обеспечили незаконное выделение 2,4 гектара земли себе и родственникам, изготавливая поддельные выписки. Впоследствии участки перепродавались третьим лицам под застройку.

Ущерб от действий преступниц составил около 900 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Напомним, ранее в Башкирии задержали руководителя ООО «КилСтройИнвест» по подозрению в хищении 2 млрд рублей у дольщиков.