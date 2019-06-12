Уфа и Киров вошли в список городов с лучшими фестивалями на День России

Уфа и Киров вошли в пятерку городов, которые проведут наиболее интересные мероприятия на открытом воздухе, которые пройдут в День России.

В Уфе День России отметят парадом национальных костюмов и кулинарным конкурсом «Добрый плов». Также в столице Башкортостана откроется музыкальный фестиваль «Сердце Евразии», передает «РИА Новости» со ссылкой на «ТурСтат».

В Тамбове и Кирове 12 июня жители отметят День города уличными спектаклями, концертами и фейерверками.

Первым в списке стал Санкт-Петербург, который в этот день организует фестивали духовых оркестров и цветов, праздник национальных кухонь в Приморском парке Победы, а также гала-концерт на Дворцовой площади и салют.

В Москве 12 июня состоится уличный фестиваль исторических реконструкций «Времена и эпохи». Для гостей подготовлены театральные представления и различные шоу. В Коломенском можно будет увидеть поединки пеших и конных рыцарей и побывать на концерте средневековой музыки. На ВДНХ запланирован фестиваль русского гостеприимства «Самоварфест». В 22:00 на шестнадцати городских площадках — праздничный салют.