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В Госдуме предлагают смягчить наказание за хранение наркотиков без цели сбыта

19:56, 11.06.2019
В Госдуме предлагают смягчить наказание за хранение наркотиков без цели сбыта
Фото: minsvyaz.ru

В Госдуме РФ разработали поправки в статью 228 УК РФ о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта, сообщает «РИА Новости».

Об этом заявил депутат Госдумы Николай Брыкин. Он отметил, что ВС РФ, МВД поддержали названный проект. В Госдуме ждут отзыва кабмина.

Напомним, сегодня глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова «в связи с недоказанностью его участия в совершенном преступлении». Журналиста обвиняли в распространении наркотиков.

ОбществоВласть
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