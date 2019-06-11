В Госдуме предлагают смягчить наказание за хранение наркотиков без цели сбыта

В Госдуме РФ разработали поправки в статью 228 УК РФ о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта, сообщает «РИА Новости».

Об этом заявил депутат Госдумы Николай Брыкин. Он отметил, что ВС РФ, МВД поддержали названный проект. В Госдуме ждут отзыва кабмина.

Напомним, сегодня глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова «в связи с недоказанностью его участия в совершенном преступлении». Журналиста обвиняли в распространении наркотиков.

