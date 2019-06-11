«Ростелеком» готов предоставить Huawei российского конкурента Android

В «Ростелекоме» рассказали, что компания пока не получала от китайской Huawei предложений о сотрудничестве. Однако компания готова предоставить производителю смартфонов ОС «Аврора».

В пресс-службе «Ростелекома» подчеркнули, что будут рады сотрудничеству, передает «РИА Новости».

Накануне в СМИ появилась информация, что министр цифрового развития, связи и информации России Константин Носков обсуждал с главой Huawei Го Пином возможность использования на устройствах китайской корпорации ОС «Аврора». Кроме того, как утверждается, речь шла о локализации производства в России части устройств Huawei.

Напомним, что ОС «Аврора» разрабатывалась резидентом Иннополиса. Ранее система называлась Sailfish и была создана на одноименной открытой платформе финской компании Jolla.