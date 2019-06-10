Татарстанцы пожаловались омбудсмену на вредное производство и невыплату зарплаты

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская провела прием граждан в Казани. Жительница Бугульмы пожаловалась ей на отказ бывшего работодателя признать свое производство вредным, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Она работала в котельной и теперь намеревается доказать, что ее должность можно приравнять к опасному производству. Теперь к судебному процессу в качестве третьих лиц подключатся как команда уполномоченного по правам человека, так и трудовая инспекция.

В другом случае жительницы Высокой Горы рассказали, что не получают зарплату с апреля. Сария Сабурская подчеркнула, что в этом случае работодатель должен озаботиться не только выплатой задолженности, но и содействием в трудоустройстве.