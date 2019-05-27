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В России может появиться отдельный вид страхования — уход за пожилыми и инвалидами

07:49, 27.05.2019
В России может появиться отдельный вид страхования — уход за пожилыми и инвалидами
Фото: publicdomainpictures.net

В России не исключают появления отдельного вида социального страхования, который даст возможность правительству финансировать государственные услуги ухода за пожилыми и инвалидами, сообщает «Коммерсантъ».

Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Новый тариф могут выделить в рамках уже существующих отчислений в Фонд социального страхования или он может быть сформирован за счет отмены «потолка» зарплат, с которых платятся взносы в ФСС. Кроме того, на финансирование системы могут использовать средства Пенсионного фонда.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с предложением адаптировать социальное страхование для системы долговременного ухода.

ЭкономикаОбществоВластьИнфраструктура
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