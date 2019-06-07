На выборах президента РТ в 2020 году может появиться до 100 цифровых избирательных участков

На выборах президента РТ в 2020 году может появиться до 100 цифровых избирательных участков. Об этом сообщил корреспонденту «Реального времени» глава ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.



Использование цифровых избирательных участков позволит избирателям голосовать без использования бумажного бюллетеня с любого такого участка в любом субъекте РФ.

В этом году такой эксперимент пройдет в ряде регионов, однако ближайшие выборы в Госсовет РТ он не затронет.