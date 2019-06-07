Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин

Президент РФ подписал закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый закон направлен на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения техосмотра. На МВД возлагают обязанности по контролю за организацией и проведением техосмотра.

Напомним, Госдума РФ 23 мая приняла в третьем чтении закон об усилении контроля за проведением техосмотра.

