Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин
Президент РФ подписал закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Новый закон направлен на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения техосмотра. На МВД возлагают обязанности по контролю за организацией и проведением техосмотра.
Напомним, Госдума РФ 23 мая приняла в третьем чтении закон об усилении контроля за проведением техосмотра.
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