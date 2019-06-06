В Минприроды РФ прокомментировали поручение Медведева по сбору пластиковой посуды в магазинах

В Минприроды России сообщили «Реальному времени», что готовы концептуально поддержать эксперимент для снижения негативного воздействия на окружающую среду и рассмотреть пилотные проекты, которые представит Минпромторг России.

Поручение проработать вопрос по установлению обязанности торговых сетей осуществлять прием потребительской тары и упаковки, в том числе полимерной и стеклянной, с учетом анализа мировой практики, по итогам совещания с депутатами дал трем министерствам Дмитрий Медведев. Помимо Минприроды и Минпромторга свое мнение об эксперименте должны высказать в Минэкономразвития РФ.

«Минпромторгом России высказано мнение о необходимости обеспечить разработку перечня мероприятий, предусматривающих оценку различных подходов для предотвращения образования отходов и сценарии развития, в том числе единый подход к комплексной оценке экологического влияния различных видов упаковки. К тому же, по мнению Минпромторга России, необходимо предусмотреть порядок, при котором выбранные меры будут применяться не в ущерб другим нормативным требованиям, изменение которых может оказать влияние на качество и транспортировку упаковываемых или упакованных товаров», — добавляют в министерстве.

Как уточнили в министерстве, пока СНиП запрещают размещение пунктов сбора вторсырья от населения в помещениях продовольственных магазинов и на территориях предприятий торговли.

Минприроды направило запрос в адрес правительства о назначении Минпромторга ответственным исполнителем по поручению.