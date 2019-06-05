В Казани открыли обновленный Культурный центр им.Александра Пушкина

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В Казани открыли обновленный Культурный центр им. А.С.Пушкина, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. В мероприятии поучаствовал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Создать культурный центр имени Пушкина в Казани предложили в 2016 году, когда глава РТ встретился с активом Русского национального объединения. За три года появились концертный и конференц-залы, музеи и лофт-студия.

«Как говорят в народе — обещанного три года ждут. Но это прекрасное ожидание и прекрасно исполненное обещание. Наши идеи воплощены, потому что эпоха Пушкина, дух Пушкина, соратники Пушкина находят здесь отражение даже в интерьере», — сказала заместитель председателя Русского национального объединения Ирина Александровская.

