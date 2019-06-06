«БИМ-радио» разыгрывает путевку в санаторий!
В этом году «БИМ-радио» исполняется 25 лет! Радиостанция отмечает свой юбилей чередой проектов с крупными призами.
Уже были разыграны:
- романтический ужин в ресторане и салют,
- уикенд на горнолыжном курорте,
- путевка на 100 000 рублей в Турцию,
- отдых в президентском номере отеля «Ривьера».
А 3 июня стартовало ежегодное реалити-шоу для автомобилистов «Автогерой-2019», где у каждого есть шанс выиграть главный приз — путевку в санаторий!
Шоу состоит из двух отборочных туров и финала.
1-й тур «ПДД»
С 3 по 19 июня необходимо ответить на вопросы теста по ПДД на сайте bimradio.ru, указав также ФИО, телефон, адрес электронной почты, марку и тип кузова своего автомобиля.
2-й тур «Площадка»
Все участники, верно ответившие на вопросы теста, проходят во второй тур, в рамках которого им необходимо выполнить упражнение «змейка».
Второй тур пройдет 23 июня на территории площадки центрального отдела ГИБДД по адресу: Оренбургский тракт, 5.
Финал «Город»
Три участника, прошедшие «змейку» с лучшим результатом (качество и время), будут приглашены в финал игры. В рамках финала, они проедут по определенному маршруту города вместе с инспекторами ГИБДД.
Также с 3 по 25 июня в эфире «БИМ-Радио» проходит поддерживающая викторина, в ходе которой слушателям необходимо ответить на вопрос по ПДД. Верно ответившие получат в подарок сертификат на мойку автомобиля.
*Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков по результатам акции, сроках, месте их получения — на сайте bimradio.ru
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