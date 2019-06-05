В работе Mail.ru произошел сбой

Пользователи Mail.ru пожаловались на сбой. По данным портала Downdetector, проблемы возникли примерно в 15 часов.

Самые частые жалобы связаны с работой почты (75%), часть недовольна работой сайта (19%), 5% сообщает о том, что у них не отправляются сообщения. Последний раз крупный сбой у Mail.ru наблюдался 26 февраля. Больше всего жалоб на сбой в работе поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара.



Многие пользователи при попытке зайти в свой почтовый ящик получают следующее сообщение: «Ошибка. Уважаемый пользователь! По техническим причинам Ваш почтовый ящик временно недоступен. В ближайшее время работы будут закончены, и доступ в Ваш почтовый ящик будет восстановлен. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства».

