Мэр Омска прокомментировала свое падение в лужу

Фото: скриншот видеозаписи

Мэр Омска Оксана Фадина прокомментировала сегодняшний инцидент со своим падением в лужу во время инспекции одного из дворов. Она отметила, что не боится дождя и грязи.

«Во-первых, дорогие омичи, мэр у вас не белоручка, грязи не боится. Во-вторых, есть чему учиться: задала вопрос по придомовым территориям — лужи, грязь, ведется стройка», — цитирует градоначальника «РИА Новости».

Фадина отметила, что городские власти должны подумать об опасности таких луж, поскольку они «идут под фундамент».

Представитель мэрии Омска добавил, что глава горадминистрации не пострадала и отнеслась к падению иронично.