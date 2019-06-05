Минниханов назвал перспективные сферы сотрудничества со Швейцарией

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с официальной делегацией Швейцарии, сообщает пресс-служба президента РТ.

Минниханов отметил, что сегодня представители швейцарского бизнеса работают с татарстанскими компаниями в таких направлениях, как фармацевтика, строительство, производство компрессоров. Президент Татарстана подчеркнул, что товарооборот пока небольшой — $112 млн.



«Я считаю, у нас имеется потенциал для развития торгово-экономических отношений. Мы можем взаимодействовать в области нефтепереработки, нефтехимии, машиностроения. В последние годы мы активно работаем в сфере ИТ, новых материалов, медицины, АПК, реализуются крупные инфраструктурные проекты», — считает Минниханов.

