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Минниханов назвал перспективные сферы сотрудничества со Швейцарией

13:34, 05.06.2019
Минниханов назвал перспективные сферы сотрудничества со Швейцарией
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с официальной делегацией Швейцарии, сообщает пресс-служба президента РТ.

Минниханов отметил, что сегодня представители швейцарского бизнеса работают с татарстанскими компаниями в таких направлениях, как фармацевтика, строительство, производство компрессоров. Президент Татарстана подчеркнул, что товарооборот пока небольшой — $112 млн.

«Я считаю, у нас имеется потенциал для развития торгово-экономических отношений. Мы можем взаимодействовать в области нефтепереработки, нефтехимии, машиностроения. В последние годы мы активно работаем в сфере ИТ, новых материалов, медицины, АПК, реализуются крупные инфраструктурные проекты», — считает Минниханов.

ПромышленностьЭкономикаОбществоВластьБизнес Татарстан
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