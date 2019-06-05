В базе ГИБДД произошел сбой по всей России

В работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД произошел сбой по всей России.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, неполадки отмечены, как в Москве, так и в регионах страны. По словам собеседника агентства, во многих подразделениях ГИБДД невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета.

Он добавил, что проблему должны устранить в ближайшее время. Сейчас специалисты занимаются ее решением.



Напомним, что в марте произошел сбой в работе сайтов МВД и ГИБДД. В результате технических неполадок многие граждане не смогли получить водительские удостоверения и миграционные услуги.

