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В базе ГИБДД произошел сбой по всей России

10:20, 05.06.2019
В базе ГИБДД произошел сбой по всей России
Фото: ru.wikipedia.org / Liventsev d

В работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД произошел сбой по всей России.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, неполадки отмечены, как в Москве, так и в регионах страны. По словам собеседника агентства, во многих подразделениях ГИБДД невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета.

Он добавил, что проблему должны устранить в ближайшее время. Сейчас специалисты занимаются ее решением.

Напомним, что в марте произошел сбой в работе сайтов МВД и ГИБДД. В результате технических неполадок многие граждане не смогли получить водительские удостоверения и миграционные услуги.

ТехнологииIT
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