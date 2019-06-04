В Пестрецах начали устранять последствия урагана

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В Пестречинском районе Татарстана сегодня начали устранять последствия урагана, который снес крышу местной больницы сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На данный момент пустуют четвертый и пятый этажи больницы. Около 30 пациентов перевели на нижние этажи, еще часть отпустили домой.

Как сообщила замглавврача Пестречинской ЦРБ Наталья Ксенофонтова, пациенты и персонал в момент урагана подумали, что случилось землетрясение.

В Пестречинском районе создана рабочая группа по ликвидации последствий. В ближайшие дни собираются расчистить территорию больницы от мусора.

Накануне стало известно, что в Пестрецах ураганом сорвало крышу больницы Пестречинской ЦРБ. Кровля повреждена на площади около 2 тысяч кв. м. В результате в Пестрецах был введен режим чрезвычайной ситуации.