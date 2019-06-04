Три казанских вуза вошли в число лучших в России по версии RAEX
Агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало первую часть (топ-50) рейтинга 100 лучших вузов России.
В список вошли три вуза из Казани — Казанский федеральный университет (16-е место), Казанский государственный медицинский университет (41-е место) и Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ (44-е место).
Пятерку лучших вузов страны составили Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Полностью рейтинг будет опубликован 5 июня.
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