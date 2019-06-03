Минниханов встретился с мэром Хельсинки и главой Минэкономики Финляндии

Президент Татарстана Рустам Минниханов находится в Финляндии с рабочим визитом. Сегодня он встретился с мэром Хельсинки Яном Вапаавуори и и. о. министра экономики Финляндии Микой Линтиля.

С мэром финской столицы Минниханов обсудил сотрудничество в области культуры, науки, образования и туризма, передает пресс-служба президента РТ.

Во время общения с руководителем Минэкономики Финляндии речь зашла об экологии.

«Сегодня российские специалисты, в том числе и в регионах, изучают лучший мировой опыт в части сохранения окружающей среды, утилизации отходов, внедрения принципов возобновляемых ресурсов», — сказал Минниханов.

Кроме того, глава республики посетил выставку в рамках Международного форума циркулярной экономики — World Circular Economy Forum (WCEF2019). Ему представили технологии компании Betolar, перерабатывающей отходы в экологически чистый бетон. На форуме также был подписан меморандум о взаимопонимании между Минэкологии РТ и финской компанией UROS.