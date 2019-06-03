Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Умер актер театра «Современная пьеса» и Центра им. Вс. Мейерхольда, заслуженный артист России Геннадий Матвеев. Ему было 73 года.
Похороны состоятся 4 июня на Ваганьковском кладбище, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
Матвеев играл в театре Советской Армии, Московском театре миниатюр, театрах «Вернисаж», «Современная опера», «Игроки», в Центре им. Вс. Мейерхольда и других. Работал в детской передаче «Спокойной ночи, малыши». Также Матвеев снялся в более 80 фильмов.ОбществоКультура
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