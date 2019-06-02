В Финляндии ввели запрет на продажу одного из видов шиповника

Власти Финляндии запретили продажу одного из видов шиповника — шиповника морщинистого.

Запрет на ввоз и продажу вступил в силу с 1 июня. При этом запрет на выращивание начнет действовать только после трехлетнего переходного периода, передает ТАСС.

Шиповник морщинистый добавлен в список вредоносных растений, которые не являются характерными для Финляндии и появились здесь сравнительно недавно.

Отмечается, что растение в последнее время стало активно замещать всю типичную для этой местности растительность.

Напомним, ранее Белоруссия ввела запрет на ввоз российских конфет «Обыкновенное чудо».