В Финляндии ввели запрет на продажу одного из видов шиповника
Власти Финляндии запретили продажу одного из видов шиповника — шиповника морщинистого.
Запрет на ввоз и продажу вступил в силу с 1 июня. При этом запрет на выращивание начнет действовать только после трехлетнего переходного периода, передает ТАСС.
Шиповник морщинистый добавлен в список вредоносных растений, которые не являются характерными для Финляндии и появились здесь сравнительно недавно.
Отмечается, что растение в последнее время стало активно замещать всю типичную для этой местности растительность.
Напомним, ранее Белоруссия ввела запрет на ввоз российских конфет «Обыкновенное чудо».ОбществоВласть
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