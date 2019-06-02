В Балтасинском районе Татарстана открыли объездную дорогу стоимостью 56 млн рублей — видео

В Балтасинском районе Республики Татарстан состоялось торжественное открытие новой объездной дороги. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Длина дороги составляет 1,7 километра, а ширина — 6 метров. Строительство дорожного полотна продолжалось полгода. На его создание было потрачено 56 млн рублей.

Теперь чтобы попасть в Казань или Кировскую область водителям не придется проезжать через районный центр. Благодаря этому удастся разгрузить центральную улицу Балтасей, где в непосредственной близости от дороги находятся детская площадка, дома, культурные центры и магазины.



Ранее сообщалось, что строительство участка М-7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов планируют начать в 2021 году.

