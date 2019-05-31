Глава Раменского района Подмосковья, которого, по информации СМИ, подозревают в убийстве, ушел в отставку
Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков досрочно покинул пост.
Обязанности главы района будет исполнять первый заместитель руководителя муниципалитета Николай Воробьев, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления территориальной политики Подмосковья.
Ранее СМИ сообщили, что силовики задержали на рабочем месте главу администрации Раменского района Московской области Андрея Кулакова. Его подозревают в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой.Происшествия
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