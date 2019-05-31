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Глава Раменского района Подмосковья, которого, по информации СМИ, подозревают в убийстве, ушел в отставку

21:28, 31.05.2019
Глава Раменского района Подмосковья, которого, по информации СМИ, подозревают в убийстве, ушел в отставку
Фото: vk.com

Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков досрочно покинул пост.

Обязанности главы района будет исполнять первый заместитель руководителя муниципалитета Николай Воробьев, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления территориальной политики Подмосковья.

Ранее СМИ сообщили, что силовики задержали на рабочем месте главу администрации Раменского района Московской области Андрея Кулакова. Его подозревают в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой.

Происшествия
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