В Уфе горят два жилых деревянных дома, объявлен второй ранг пожара

Фото: ГУ МЧС России по РБ

Утром 30 мая поступило сообщение о горении двух жилых домов на ул. Средней Республиканской в Уфе, сообщает ГУ МЧС России по РБ.

На месте было установлено, что горят два деревянных частных дома, есть угроза распространения пожара на соседние здания. Объявлен второй ранг пожара. Средства тушения было решено усилить еще четырьмя единицами техники. Погибших, пострадавших нет. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по РБ. Пожар локализован на площади 100 квадратных метров.

Напомним, ранее из-за пожара в многоэтажном доме в Уфе эвакуировали 200 человек. Возгорание случилось ранним утром, 6 мая. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение комнаты и холла на седьмом этаже. Здание является бывшим общежитием.

