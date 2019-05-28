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В Госдуме РФ предложили запретить губернаторам владеть недвижимостью за рубежом

15:08, 28.05.2019
В Госдуме РФ предложили запретить губернаторам владеть недвижимостью за рубежом
Фото: minsvyaz.ru

Депутат фракции ЛДПР Александр Шерин разработал законопроект, запрещающий действующим губернаторам и кандидатам на пост глав регионов владеть недвижимостью за границей.

«У них не должно быть возможности жить за границей, обучать там своих детей и лечиться там», — подчеркнул Шерин.

Он добавил, что документ коснется действующих губернаторов, а также кандидатов на пост главы субъекта РФ.

Внести законопроект в Госдуму РФ депутат намерен в течение недели, передает ТАСС.

Ранее депутаты ЛДПР предлагали запретить заниматься бизнесом супругам и взрослым детям российских госслужащих. Однако в Госдуме РФ эту инициативу не поддержали.

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