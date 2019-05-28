В Госдуме РФ предложили запретить губернаторам владеть недвижимостью за рубежом
Депутат фракции ЛДПР Александр Шерин разработал законопроект, запрещающий действующим губернаторам и кандидатам на пост глав регионов владеть недвижимостью за границей.
«У них не должно быть возможности жить за границей, обучать там своих детей и лечиться там», — подчеркнул Шерин.
Он добавил, что документ коснется действующих губернаторов, а также кандидатов на пост главы субъекта РФ.
Внести законопроект в Госдуму РФ депутат намерен в течение недели, передает ТАСС.
Ранее депутаты ЛДПР предлагали запретить заниматься бизнесом супругам и взрослым детям российских госслужащих. Однако в Госдуме РФ эту инициативу не поддержали.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым