В Госдуме РФ предложили запретить губернаторам владеть недвижимостью за рубежом

Депутат фракции ЛДПР Александр Шерин разработал законопроект, запрещающий действующим губернаторам и кандидатам на пост глав регионов владеть недвижимостью за границей.

«У них не должно быть возможности жить за границей, обучать там своих детей и лечиться там», — подчеркнул Шерин.

Он добавил, что документ коснется действующих губернаторов, а также кандидатов на пост главы субъекта РФ.



Внести законопроект в Госдуму РФ депутат намерен в течение недели, передает ТАСС.



Ранее депутаты ЛДПР предлагали запретить заниматься бизнесом супругам и взрослым детям российских госслужащих. Однако в Госдуме РФ эту инициативу не поддержали.