Израиль уничтожил установку ПВО Сирии

Армия Израиля сообщила об уничтожении установки ПВО Сирии в ответ на огонь, открытый по израильскому истребителю.

«Ранее сегодня был идентифицирован сирийский огонь ПВО по израильскому истребителю во время рутинного полета на севере Израиля. Зенитный снаряд упал на сирийской территории, миссия (израильского истребителя, — прим. ТАСС) была завершена как планировалось», — цитирует ТАСС сообщение ВС Израиля.

Там отметили, что «армия обороны Израиля серьезно воспринимает любую угрозу своим самолетам и действует для их защиты».

Ранее Израиль представил США и России план разрешения сирийского кризиса.