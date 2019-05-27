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Исследование: каждой шестой публикацией в соцсетях является видео

20:27, 27.05.2019
Исследование: каждой шестой публикацией в соцсетях является видео
Фото: pixabay.com

В апреле 2019 года в русскоязычных социальных сетях публиковалось в среднем 2,4 млн постов и репостов с видеороликами в день. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании Brand Analytics.

Таким образом, как пишут «Ведомости», в каждой шестой публикации в соцсетях есть видео.

Больше всего видероликов выкладывают пользователи «Одноклассников» — почти 1 млн таких постов в день. Далее идут «ВКонтакте» (около 835 тыс.) и Facebook (почти 500 тыс.).

Ранее Росстат сообщил, что 62% россиян используют интернет для общения в социальных сетях.

Также интернетом пользуются для узнавания новостей (50%), скачивания фильмов, музыки и игр (36%). 35% респондентов используют интернет для оплаты услуг и денежных переводов, 26,5% — для покупки и продажи товаров.

ТехнологииМедиа
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